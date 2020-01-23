Дуда заявил о правильности решения не ехать на форум памяти Холокоста

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не сожалеет о том, что не поехал на форум памяти Холокоста, который проходил в Израиле.
«Фильмы, показанные там, вообще не учитывали польские военные усилия против Германии. <…> Это еще раз подтверждает, что я принял правильное решение не ехать», – приводит слова польского лидера Wpolityce, передает РИА «Новости».
Дуда также сообщил о намерении и дальше бороться с «фальсификацией истории».
Ранее Дуда заявил, что решил не посещать мероприятия в Израиле по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, поскольку организаторы не предоставили ему право выступить там с речью.
На форуме памяти Холокоста в Израиле президент РФ Владимир Путин назвал Холокост общей трагедией РФ и Израиля.
В Израиле заявили о росте антисемитизма в Европе.
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