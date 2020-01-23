Ситуация на телеканале ATR. Бородянский утверждает, что в бюджете есть деньги на крымскотатарское телевещание

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что объем государственной поддержки крымскотатарского телевизионного вещания в 2020 году составит 50 млн грн. Об этом он 23 января написал в Telegram.
«Поддержка крымскотатарского народа как коренного народа Украины является для нашего государства одним из важнейших приоритетов. В том числе это касается развития и поддержки крымскотатарского телевизионного вещания. Отметим, что текущий объем государственной поддержки для крымскотатарского телевещания, предусмотренный государственным бюджетом на 2020 год, составляет 50 млн грн. Мы начинаем консультации с народным депутатом Украины, лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса относительно приоритетных направлений предоставления государственной финансовой поддержки», – сообщил министр.
По словам Бородянского, планируется запуск программы направленной на поддержку и развитие крымскотатарской культуры и старт онлайн-платформы для изучения крымскотатарского языка.
21 января стало известно, что крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за приостановки финансовой поддержки из государственного бюджета. Из-за недофинансирования сократили 45% коллектива – журналистов и режиссеров, рассказал владелец ATR Ленур Ислямов. Сокращены выпуски новостей и прекращены прямые эфиры.
Крымскотатарская редакция украинского иновещания UATV последний раз вышла в эфир 12 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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