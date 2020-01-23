В Кремле заявили, что Путин не встречался с Зеленским в Иерусалиме

23 января пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал ТАСС, что российский лидер не контактировал с президентом Украины Владимиром Зеленским в Иерусалиме.

По его словам, встреча не состоялась, так как «к сожалению, Зеленский отметил приезд на форум» памяти жертв Холокоста.

22 января помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что Кремль получил запрос от Зеленского о встречи с Путиным во время визита в Израиль. Он не исключил, что встреча двух президентов состоится.

22-23 января в Иерусалиме проходит Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к годовщине освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, Путин – среди приглашенных на церемонию.

19 января свое участие в форуме подтвердил Зеленский. Утром 23 января Зеленский сообщил что «из-за ограниченного количества мест» украинская делегация в Израиле передала свои места на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста тем, кто пережил эту трагедию.

Из поездки Зеленского в Израиль пресс-служба Зеленского сообщила только, что он посетил Стену плача и присоединился к молитве за мир в Украине.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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