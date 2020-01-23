«Большая трагедия»: Цискаридзе высказался об оскандалившейся Волочковой

Ведущий ютуб-шоу «И грянул Грэм» Вадим Родионов посвятил недавний выпуск скандальной знаменитости. Он отметил, что образ Анастасии Волочковой, который создает пресса, является весьма противоречивым. Несмотря на то что она известна широкой публике как балерина, отношение к ней в мире искусства довольно неоднозначное.

Это заявление прокомментировал народный артист России. «Вы понимаете, все, что касается Насти, – это очень большая трагедия, с моей точки зрения. Начинала она, как одна из самых лучших ярких и выдающихся балерин своего поколения. В дальнейшем очень сложные обстоятельства, человеческие поступки привели к достаточно сложному результату», – выразил мнение Николай Цискаридзе.

Материал дополняется.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Вокруг новогодней елки, украшенной контрацептивами, продолжается скандал В Орловской области продолжает набирать обороты «презервативный скандал». История началась с того, что несколько дней назад в соцсетях появилась фотография новогодней елки, которую установили в Ливенской городской больнице у входа в кабинет УЗИ. История получила еще больший резонанс, после того, как ее прокомментировал представитель главы региона. Елка украшена […]