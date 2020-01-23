Автограф Лолиты Милявской на «Авито» продают за 300 тысяч рублей

Необычный лот появился на сайте «Авито» некоторое время назад. Там продают автограф Лолиты Милявской за 300 000 рублей.

Некая девушка решила продать на «Авито» автограф, якобы поставленный рукой знаменитой певицы Лолиты Милявской. К лоту реализатор приложила две открытки с обеих сторон. На главной можно увидеть снимок исполнительницы в черном-белом тоне, на оборотной — слова «С уважением, Лолита. С Новым годом» и дату — 22 декабря 2007 года. Продавец согласна на все проверки, доставку и незначительный торг. За роспись знаменитости она просит 300 000 рублей, но о возможности доказать подлинность автографа пока ничего не сказала.

Осенью прошедшего года сообщалось о судебной тяжбе Милявской с автором песен Еленой Кипер и ее продюсерской компанией. В данном случае речь идет о каталоге треков певицы, права на некоторые из них она не отчуждала и не заключала каких-либо «посторонних» договоров. Фирма выпустила ряд композиций, но без ведома звезды, а в суд предоставила, как выразился адвокат Сергей Жорин, подложные документы.

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