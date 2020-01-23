Юлианна Караулова проводит челлендж в TikTok

Юлианна Караулова и платформа TikTok проводят совместный челлендж. Сюжет на тему #дикаяпума призывает всех желающих раскрыть свое второе «я».

В рамках флешмоба интернет-пользователи имеют возможность создать видео под одноименную композицию знаменитости, в котором необходимо показать внезапную смену образа, изменив скромный имидж на более откровенный. Челлендж Юлианны Карауловой позволяет каждому участнику раскрыть себя с другой стороны. Юзеры не ограничивают свою фантазию и превращаются из «заучек» в уверенных в себе и красивых личностей. Флешмоб артистки в TikTok успел набрать примерно 50 млн просмотров.

Платформа часто представляет различные челленджы с музыкантами, а в декабре исполнитель Niletto выпустил ролик, в котором призвал поклонников помочь бездомным животным. Также российская группа Little Big представила песню «Go Bananas», а для ее поддержки предложила фанатам показать свою безумную сторону.

По словам операционного менеджера программы Надежды Лапиной, музыка является ее неотъемлемой частью и помогает набирающим популярность и уже востребованным исполнителям поделиться своими работами с публикой. Представитель соцсети отметила, что сотрудничество с Карауловой стало для многих особенным опытом.

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