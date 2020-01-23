Стало известно о запуске работы по расчистке многомиллиардных долгов в ОПК

Начато финансовое оздоровление ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, все сроки и объемы поддержки уже установлены в официальных документах, сообщил информированный источник.
Детали принятых решений он не уточнил. Другой источник подтвердил запуск работы по расчистке многомиллиардных долгов, передает «Интерфакс».
В Ростехе также заявили о выработке мер по решению проблемы долгов ОПК.
При этом глава ВТБ Андрей Костин заявил, что решение было принято на совещании у президента в конце прошлого года, однако указ носит закрытый характер.
«Но в целом проблема решена, там активное участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрена», – сообщил он в интервью «России 24».
В октябре 2019 года президент Владимир Путин проводил совещание по финансовому оздоровлению ОПК и поставил перед предприятиями этой отрасли новые задачи.
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