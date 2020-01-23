«Радио Свобода» создаёт российское юрлицо по закону о СМИ-иноагентах

«Радио Свобода» направила в налоговые органы России документы для регистрации юридического лица на территории России в соответствии с законом о СМИ-иноагентах. Об этом «Интерфаксу» сообщил директор Русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый.

Он уточнил, что для медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» будет зарегистрировано только одно юрлицо, а не отдельное для каждого её проекта — «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии» и др. Ранее Шарый заявлял «Интерфаксу», что медиакорпорация, будучи независимым СМИ, намерена выполнять все требования законодательства РФ.

12 декабря 2019 года Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ-иностранных агентов. Согласно документу, СМИ-иноагент в течение месяца со дня признания таковым обязано создать российское юрлицо. СМИ, которые уже входят в список иноагентов, должны будут сделать это до 1 февраля 2020 года.

Публикации соответствующих изданий должны будут сопровождаться указанием на то, что они созданы иностранным агентом. Несоблюдение закона предусматривает штраф размером до 5 млн рублей. Ранее The Insider писал о том, что в 2018 году «Радио Свобода» была оштрафована за нарушение закона об иноагентах.

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