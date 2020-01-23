К ГУВД и властям Москвы подали иск о незаконном применении системы распознавания лиц на митинге 29 сентября. Юрист: Полностью запретить эту систему невозможно

Оппозиционный политик Владимир Милов и основатель аналитического центра «Этика и технологии» Алена Попова подали иск к столичному департаменту информационных технологий и московскому ГУВД о незаконности использования технологии распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения на митинге 29 сентября 2019 года на проспекте Сахарова. Между тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в московском метрополитене заработает в полном объеме до сентября. Юрист правозащитной организации «Агора» Кирилл Коротеев, представляющий интересы Милова и Поповой, рассказал The Insider, что добиваться полного запрета системы распознавания лиц в России невозможно, как невозможно и получить гарантии от злоупотреблений, связанных с этой системой.

Мы оспариваем применение системы распознавания лиц в одном конкретном эпизоде. Мы не можем добиваться полного запрета этой системы. Мы не можем идти в суд и говорить, что незаконно все, тем более то, что еще не применено. Мы не можем идти в суд, говоря, что мы не согласны мировоззренчески. Мы говорим, что для тех мер, которые были применены на митинге 29 сентября, не было законных оснований. И за прошедшие месяцы для подобных мер законные основания не появились. Что будет к осени, сказать сложно. У нас тут Конституцию переписывают, вы, наверное, знаете…

И я уверен, что какие бы законные основания ни были, они у нас вряд ли будут лучше, чем для любых других мер, применяемых в оперативно-розыскной деятельности. Меры, применяемые у нас в рамках оперативно-розыскной деятельности, никак не соответствуют договорам, которые РФ подписала и ратифицировала в рамках Европейской конвенции. Скажем так, ситуация с распознаванием лиц сейчас совсем плохая, но, даже когда и если она улучшится, она не перестанет быть плохой. Это важно понимать в контексте этой истории. Наш иск – про то, как права моих доверителей уже были нарушены, по крайней мере они это утверждают с убедительными, на мой взгляд, доказательствами на руках. Но мы не можем оспаривать все вообще. Мы боремся на том участке, на котором можем.

Первый иск Алены Поовой был отклонен Савеловским судом. Но там рассматривались другие обстоятельства. Суд решил, что Попова не доказала, что к ней эта технология применялась. Это ровно та же проблема, что и с прослушкой телефонов. Пока вы не со стороны государственных органов, вы не можете быть абсолютно уверены в том, что к вам применяется, а что — нет. И Савеловский районный суд возложил на Алену Попову неподъемное бремя доказывать. В данном случае я говорю не как представитель Алены Поповой, а как человек, прочитавший решение Савеловского суда.

Позиция «Роскомсвободы» отличается от нашей [«Роскомсвобода» требует ввести мораторий на внедрение системы распознавания лиц, пока нет гарантий от утечек и несанкционированного доступа. -The Insider]. Я думаю, что Саркис Дарбинян может это хорошо объяснить. Но нужны более серьезные гарантии, чем есть сейчас, скажем, в отношении прослушки телефонов. Если вы обратите внимание на историю с прослушкой телефонов и перехватом сообщений, то гарантий становится меньше, а возможностей для вмешательства больше. Пакет Яровой, например, ситуацию сильно усугубил по сравнению с тем, что было, скажем, в 2015 году. В 2017-м вещи стали намного хуже, а в 2019-м — еще хуже. В российском контексте пока нет фундаментального пересмотра всего законодательства о применении таких мер слежки, оперативно-розыскных действий. Ни о каких гарантиях, удовлетворяющих Саркиса, меня или Алену Попову, даже мечтать не приходится. На данной стадии мы в одном положении.

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