Фигуранту «московского дела» Андрею Баршаю продлили арест на месяц — до 27 февраля

Басманный суд Москвы продлил до 27 февраля арест фигуранту «московского дела» Андрею Баршаю, обвиняемому в применении насилия к полицейскому. Об этом пишет «МБХ медиа».
По мнению следователя, «перевод обвиняемого под домашний арест не гарантирует, что на него не будет оказываться негативного влияния».
Накануне Мосгорсуд отменил решение Басманного суда о продлении ареста до 27 января из-за процессуальных нарушений. Однако Басманный суд заново рассмотрел материалы дела и оставил Баршая в СИЗО до 27 января, а позже еще и продлил срок заключения на месяц.
16 октября 2019 года были арестованы четыре новых фигуранта «московского дела» — 21-летний третьекурсник МАИ Андрей Баршай, 34-летний Егор Лесных и 27-летние Максим Мартинцов и Владимир Емельянов. Еще одного нового фигуранта Александра Мыльникова отправили под домашний арест.
По версии следствия, на акции 27 июля Мартинцов и Лесных повалили бойца Росгвардии, Баршай толкнул другого силовика, а Емельянов удерживал еще одного. Всех их обвинили в применении насилия в отношении представителей власти.
Баршай вины не признает. В октябре его направили на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского, где признали вменяемым и здоровым.
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