Путин заявил, что в России озабочены попытками отрицать Холокост, и приравнял антисемитизм к русофобии

Президент России Владимир Путин считает, что антисемитизм стоит в одном ряду с шовинизмом и русофобией. Об этом он заявил 23 января, выступая на открытии мемориала героям и защитникам обороны Ленинграда «Свеча памяти» в Иерусалиме, сообщает сайт Кремля.

В России «понимают всю значимость уроков Второй мировой войны и не позволяют миру забыть, к чему приводят национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии», сказал он.

«Здесь (в Израиле. – «ГОРДОН»), как и в России, озабочены, встревожены и возмущены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, обелить убийц и преступников», – заявил Путин.

На открытии памятника «Свеча памяти», кроме Путина, присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин.

Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к годовщине освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, проходит 22–23 января в Иерусалиме. Среди приглашенных гостей – президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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