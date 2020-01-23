Мнение: Разожралась!

В полусветскую жизнь Москвы вернулась бывшая, как говорят, любовница Романа Абрамовича — сплетница-обозревательница Анна Субботина.
Фото: Комсомольская правда
Посмотрела на неё и подумала: «Вот как такое можно было трахать? Неужели Абрамович — извращенец?»
Ну, там страпон, женщина в костюме свиньи, золотой дождь, все дела.
Нашла фотографии Субботиной до того, как ты пропала с полусветских радаров Москвы.
Нормальная девка. Что-то в ней было.
Фото: Соцсети
Вот как — каааак?! — можно было превратиться из худой женщины со строгим взглядом в массивную бабу в цветочек, вынужденную мило улыбаться в жалкой попытке оправдать свои лишние килограммы?
Как можно было вот так бездарно разожраться?!
Нет, я бы не стала писать об этом пост, если бы, как минимум, половина из вас не были бы вот такими «субботиными»: в 27 лет — худыми и привлекательными, в 37 — откровенно толстыми.
Наверняка вы и сами-то не заметили, как превратились в женщин, с которыми, если и хочется что-то сделать, — так только вместе пожрать. Ну, и поговорить, если не совсем уж дуры.
Объясните мне, пожалуйста, зачем вы с собой такое сотворили? Что вам даёт ваша еда, кроме сала на боках?
Я вас слушаю очень внимательно.
Источник: Лена Миро
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