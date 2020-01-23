Вмешательство России на Балканах: стратегия и тактика

«Россия не просто вмешивается в дела балканских стран или имеет в отношении этого региона злые намерения – Кремль при Путине рассматривает Балканы как стратегический актив» – таким заявлением Януш Бугайски (Janusz Bugajski), старший эксперт Центра анализа европейской политики (CEPA), открыл 22 января обсуждение доклада «Кремлевский сценарий в Юго-Восточной Европе: экономическое влияние и точная сила», опубликованного недавно болгарским Центром изучения демократии.

По мнению Януша Бугайски, выступившего на заседании CEPA 22 января, для того, чтобы не допустить вхождение балканских стран в Евросоюз и НАТО, Кремль реализует несколько стратегий: расширение геополитического влияния, усиление разобщенности между странами Запада, воспрепятствование присутствию США в регионе и поддержка собственных союзников, в первую очередь экономическими средствами.

«По сравнению с Евросоюзом или Китаем Россия не является весомым экономическим игроком, но ее вложения и затраты очень точно нацелены для достижения максимального политического эффекта, и она получает этот эффект, особо не тратясь» – считает эксперт CEPA.

Более подробно о докладе рассказали его авторы – Руслан Стефанов и Мартин Владимиров, занимающиеся в Центре изучения демократии экономическими программами.

Болгарские эксперты: у России на Балканах – мощные экономические рычаги

По словам Руслана Стефанова, он и его коллеги пытались описать стратегию России на Балканах, основываясь на уже известных приемах нынешней российской власти: «Мы описываем в нашем исследовании механизм «государственного захвата» – как внутри России, так и за ее пределами. Внутри России – и этого не понимают многие в Европе – развита «витринная демократия»: там на первый взгляд есть политические партии, гражданское общество, медиа, но при этом «государственном захвате» практически все это контролируется Кремлем. И за границей Кремль также использует возможности этой схемы».

«Мы пытались это раскрыть, и я вам приведу пример с медиа» – продолжил политолог. – «Например, Кремль пытается подать какой-то определенный сигнал. Эта информация распространяется государственными медиа типа RT, потом это подхватывается теми медиа, которые получают частное финансирование, например, через рекламу «Газпрома» или «Лукойла», которые являются крупнейшими рекламодателями на Балканах, потом это передают частные российские медиа, у которых есть много своих изданий на Балканах, и это все приобретает характер снежного кома. То есть, люди получают информацию вроде бы из разных источников, но на самом деле это оркестровано из одного центра».

«Отток капитала из России с начала 1990-х, по консервативным подсчетам, составляет около триллиона долларов США. Весь этот триллион находится в финансовой системе Запада, и большая часть этих денег пошла на создание различных финансовых схем и сетей» – отметил Руслан Стефанов в своем анализе влияния российских государственных интересов на политику Сербии и Болгарии. Он также напомнил о существовании центров российской «мягкой силы» на Балканах, в частности, «гуманитарного центра» в сербском городе Ниш и курорта «Камчия» в Болгарии, собственником которого является мэрия Москвы.

Трения в отношениях балканских стран с Евросоюзом также, по словам исследователей, играют на руку Кремлю, и о том, каково влияние Москвы на Балканах, нельзя судить, исходя лишь из сравнения инвестиций ЕС и России в регион: «Люди обычно говорят, что 60-70 процентов инвестиций идут на Балканы из ЕС, поэтому не надо беспокоиться насчет России, но ЕС не способен к такому интегрированному воздействию на Балканы, которое исходит от России, когда российские государственные, частные, общественные игроки действуют совместно» – считает Руслан Стефанов.

Мартин Владимиров поддержал коллегу в том, что экономическое влияние России на Балканах при поверхностном взгляде кажется не слишком серьезным, но это совсем не так:

«Мы изучали сети корпоративной собственности в регионе, и то, какую долю экономики в разных балканских странах контролировала Россия, прямо или косвенно. Из наших данных вы можете увидеть, что этот контроль за последние 15 лет последовательно снижался со значений, достигавших в среднем 15 процентов, до примерно 5 процентов сейчас, и роль в этом сыграли упавшие цены на нефть и газ, а также санкции против России после аннексии Крыма. Однако Россия сохраняет стратегическое присутствие во всех ключевых отраслях промышленности по всему региону. Иногда Россия контролирует крупнейшие компании в регионе, в особенности, относящиеся к энергетическому сектору или зависящие от этого сектора, но в этом списке и недвижимость, и металлургия, и финансово-банковский сектор».

«В Болгарии и Сербии российские компании контролируют до 70 процентов нефтегазового рынка, и предприятия химической индустрии, а также сталелитейные заводы, зависящие от низких цен на энергоносители, тоже попадают в сферу российского контроля. Российские крупнейшие банки с государственным участием – ВТБ и Сбербанк – в период роста цен на нефть в 2000-е годы активно проникали на рынок региона и диверсифицировали на нем свое присутствие, покупая целые банковские сети – например, австрийский Volksbank AG (сделка по покупке этого банка Сбербанком состоялась в 2012 году – Д.Г.)» — рассказал Мартин Владимиров.

Он привел пример возможного удара Москвы по экономике одной из балканских стран: «Для Черногории, где треть ВВП страны – это российские прямые инвестиции в недвижимость, потенциальный запрет на поездки россиян в эту страну, если таковой был бы введен российскими властями, означал бы обрушение экономики в течение месяца».

Брайан Уитмор: Россия внедряет анклавы своей системы в систему Запада

Директор программы исследований России в CEPA Брайан Уитмор (Brian Whitmore) заявил, что изменения Конституции России, предложенные недавно Владимиром Путиным, отражают общую проблему российской государственности, из которой происходит и определенный стиль внешней политики Кремля:

«Эти конституционные изменения, которые реально перетасовывают систему власти в России – почему они так драматичны? В России отсутствует важнейший элемент государства – принцип легитимной преемственности, и это означает, что любой транзит лидерства чреват потенциальным кризисом. Чтобы преодолеть этот недостаток государства, его заменяют легитимизацией власти с помощью мифа – это может быть «евразийство», «русский мир», и так далее, любое основанное на мифе обоснование того, почему нынешняя элита должна править бесконечно. А для того, чтобы этот миф был привлекательным, нужно дискредитировать довольно успешную модель управления, существующую к западу от российских границ».

«Если вы принадлежите к системе, где процветают неформальные связи и отношения в стиле «покровитель-клиент», клептократия является институтом, закон подчиняется власти, а арбитр пользуется личной властью, и вам нужно дискредитировать другую систему, опирающуюся на другие ценности, то вы пытаетесь распространить анклавы своей системы в этой другой системе» – считает Брайан Уитмор.

По его словам, «злонамеренная активность Москвы происходит в определенной экосистеме, и в смысле питательной среды для этой активности Балканы, скажем так, это не Скандинавия: российские приемы работают там, где имеет место высокая коррупция, высокий уровень организованной преступности, где общество серьезно поляризовано, и где доверие общества к власти крайне невелико».

«Россия использует государственные активы, чтобы организовывать непрозрачные потоки наличной валюты для создания сетей влияния. Это позволяет производить тот самый «государственный захват» в странах, являющихся мишенями для Москвы. И это повторяет во многом процесс консолидации власти, который был предпринят Путиным внутри России. Захват медиа, захват стратегических областей промышленности, все это было сначала в России, а теперь происходит экспорт этой стратегии за границу» – говорит руководитель программы CEPA.

NED напоминает о действиях России в Северной Македонии

О том, как российские прокси-игроки и российская пропаганда действовали в еще одной балканской стране – Северной Македонии, для того чтобы посеять раздор в этой республике бывшей Югославии, подробно рассказано в только что выпущенном Национальным фондом в поддержку демократии (NED) докладе «Спрос на обман». Речь идет, в частности, о событиях перед референдумом 2018 года о названии государства, который должен был положить конец трениям по этому вопросу с Грецией и открыть стране путь в европейские структуры.

В документе рассказывается, как в соцсетях российскими сетевыми троллями и ботами распространялись «изображения канцлера Германии Ангелы Меркель с усами в стиле Гитлера и текстом «Бойкотируйте геноцид македонского народа!», а также заявления о том, что изменение имени страны, называвшейся в то время по требованию Евросоюза «Бывшая югославская республика Македония», диктуется «русофобски настроенными европейскими и американскими чиновниками».

Как сказано в докладе, отсылки к нацизму были призваны напомнить пропаганду времен балканских войн 1990-х годов, которая утверждала, что «фашисты» из НАТО являются смертельными врагами православных славянских народов региона, в том числе сербов и македонцев. При этом Россия долгое время способствовала продвижению этого нарратива, вплоть до того, что давала автору, который неоднократно приравнивал Запад к нацистам, награду за «сохранение исторической памяти о Второй мировой войне, борьбу против фальсификации истории и антифашистское воспитание молодого поколения».

Движение за бойкот референдума в Северной Македонии получило широкую поддержку со стороны пророссийских действующих лиц, таких, как российско-греческий миллиардер и бывший депутат Госдумы России Иван Саввиди, однако, как говорится в документе NED, основная дезинформация исходила от российского государственного новостного агентства Sputnik: за месяц до референдума оно распространяло многочисленные дезинформирующие истории, направленные на разжигание противоречий и беспокойства в стране. Это, впрочем, не помешало Северной Македонии в конечном счете утвердить и принять свое новое название.

Данила Гальперович Репортер Русской Службы «Голоса Америки» в Москве. Сотрудничает с «Голосом Америки» с 2012 года. Долгое время работал корреспондентом и ведущим программ на Русской службе Би-Би-Си и «Радио Свобода». Специализация — международные отношения, политика и законодательство, права человека. Нравится Буду следить Подписка

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