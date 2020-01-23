Дубилет рассказал, почему сокращается население Украины

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет на брифинге в Киеве 23 января назвал основные причины сокращения населения Украины. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Есть три больших блока: первый – оккупированные территории, второй – отрицательный тренд по миграции, у нас эмигрирует больше, чем приезжает назад, и третье – к сожалению, это демографический тренд, у нас смертей больше, чем рождаемости. Три больших блока, которые приводят к сокращению населения», – сказал министр.

Он отметил, что больше всего на сокращение влияют миграция и негативный демографический тренд.

В августе 2019 года тогдашний министр соцполитики Андрей Рева сообщал, что за пределами Украины на постоянной основе работает 3,2 млн граждан страны.

Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей.

По данным Госстата, в январе – ноябре 2019 года численность населения Украины уменьшилась на 230,5 тыс. человек и составляла 41 млн 922,7 тыс. человек.

23 января Дубилет презентовал результаты оценки населения Украины, согласно которой в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года проживало 37 млн 289 тыс. человек. Данные не учитывают жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, а также тех, кто длительное время не проживает в Украине.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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