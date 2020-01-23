«Украинский диверсант» Дудка впервые позвонил сыну из российской колонии

23 января Илья Дудка, сын осужденного по делу «украинских диверсантов» Владимира Дудки, сообщил в Facebook, что отец впервые позвонил ему из колонии №11 Ставропольского края РФ.

«В колонии он купил карточку Зонателеком и, слава Богу, теперь есть связь с ним. Передает привет родным, друзьям, бывшим политзаключенным и всем, кто борется за свободу оставшихся в заключении», – написал сын Дудки.

Он добавил, что отец отказался от работы в колонии.

«Часто посещает храм при колонии. На вопросы о здоровье отвечает нехотя, не в характере отца жаловаться, но для меня сейчас главное, чтобы он дожил до освобождения, поэтому для меня эти вопросы основные. Отец говорит, что в колонии его осмотрели врачи, назначили диету. На этом все… Боли в желудке и пахе не уходят, головные боли продолжаются, давление высокое, сбивает его таблетками, которые я передал ему еще в Симферополе. Ко всему этому добавилась еще сыпь по телу и значительная потеря веса», – написал Илья Дудка.

По его словам, отец «сохраняет крепость духа и надежду», что он вернется домой в рамках обмена удерживаемыми лицами.

«Верю, что его жизненных сил хватит, чтобы дожить до освобождения. Верю, что скоро обниму своего отца. А пока будем продолжать работать с адвокатами, готовимся подавать кассационную жалобу», – добавил сын Дудки.

Отец позвонил!!!)))Сегодня, наконец, после нескольких месяцев этапа,неизвестности и тишины я услышал голос отца! В… Posted by Илья Дудка on Neljapäev, 23. jaanuar 2020

В ноябре 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в аннексированном Севастополе якобы планировавших теракты украинцев. Позже российские СМИ назвали их имена, это Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов и Дудка. «Ленинский суд» города Севастополя арестовал задержанных.

В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали информацию ФСБ фейком.

Штыбликов заключил соглашение с российским следствием и в ноябре 2017 года был осужден на пять лет.

4 апреля 2019 года Дудку и Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы. Их защита обжаловала это решение.

В августе «Севастопольский городской суд» оккупированного Крыма направил дело Дудки и Бессарабова в Верховный суд России для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. 27 сентября адвокат Сергей Легостов сообщал, что их этапировали в Москву для рассмотрения апелляции.

15 октября Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Дудке и Бессарабову. Их этапировали в Крым.

26 ноября стало известно, что Дудку и Бессарабова вывезли из оккупированного Крыма в РФ для отбывания наказания.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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