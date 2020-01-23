Два человека в Череповце пострадали от взрыва при попытке вскрыть сейф

В одной из квартир в Череповце два человека получили ранения, пытаясь при помощи «болгарки» вскрыть сейф, в котором находился порох, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Вологодской области.

«Два человека (собственник квартиры и приятель) отрезной машинкой типа «болгарка» вскрывали сейф, ключа от которого не было. Внутри сейфа оказался порох. В результате один человек госпитализирован с ожогами лица и рук, второй с небольшими ожогами рук отказался от госпитализации», – информирует РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Инцидент произошел в четверг днем в одной из квартир дома №156 на улице Гоголя. В результате взрыва выбило окно балконной двери, других разрушений нет, рассказала представитель областного МЧС.

Ранее в Подмосковье пожарный погиб от взрыва газового баллона.

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