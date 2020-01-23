Мнение: Тупая баба может только мстить

Месть – блюдо, которое подают холодным. Но у людей не всегда хватает мозгов поступать так, как нужно, ведь иногда стоит принять удар и смириться с произошедшим. Некоторые впадают в ярость и могут натворить такое, что просто не укладывается в голове.

Как правильно мстить, может рассказать директор из Подмосковья, которая натравила копов на собственных подчиненных за неуважение к себе. Отношения между учителями и директором были не совсем хорошие, было много жалоб и конфликтов. Работники были недовольны тем, как директор управляется со школой.

Писали заявления, пытались решить и мирно, но все в пустую. Директор не хотела менять порядок работы в течение 13 лет, в итоге – показателя школы были на нуле, а атмосфера оставалась напряженной в течение всего этого времени.Учителя, как оказалось, даже писали письма в управление и министерство образования с критикой Степановой Марины Михайловны. Та решила сделать свой ход.

В один прекрасный момент, директриса решила преподать всем урок, позвала учителей в библиотеку для инвентаризации и вызвала полицию, сказав, что какие пьяные люди дебоширят в школе. Приехали копы, расспросили учителей и увезли в участок для освидетельствования. Оказалось, что все были трезвы как стеклышко, и никто не понимал, что происходит. В итоге, учителя вернулись домой в тот же вечер.

Что это, если не месть? Явно, она была в курсе, что происходило в библиотеке в тот вечер, что никаких бухих людей там не было, просто подвернулся удобный случай показать, кто здесь главный.

Теперь, когда об этом узнали в СМИ, директриса, наверное, бесится больше обычного. Хотела проучить – в итоге, сделала хуже только себе. Не удивлюсь, что ее попросят уволиться по собственному желанию. Таких мразей-начальников надо гнать, иначе, что будет в следующий раз? Она устроит рейд или скажет, что учителя сидят на наркоте?

Источник: Достало

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