Госдепартамент выпустил предупреждение для путешествующих в Китай в связи с коронавирусом

Госдепартамент США в четверг призвал путешествующих в Китай проявлять особую осторожность в связи со вспышкой коронавируса.
В свою очередь китайские власти в четверг изолировали два города, оказавшихся в эпицентре эпидемии, которая уже унесла 17 жизней. Всего вирусом заразились более 630 человек.
Тем временем в различных странах мира уже предпринимаются меры для предотвращения распространения болезни в международном масштабе.
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