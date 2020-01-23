Госдепартамент выпустил предупреждение для путешествующих в Китай в связи с коронавирусом

Госдепартамент США в четверг призвал путешествующих в Китай проявлять особую осторожность в связи со вспышкой коронавируса.

В свою очередь китайские власти в четверг изолировали два города, оказавшихся в эпицентре эпидемии, которая уже унесла 17 жизней. Всего вирусом заразились более 630 человек.

Тем временем в различных странах мира уже предпринимаются меры для предотвращения распространения болезни в международном масштабе.

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