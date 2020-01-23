Узбекистанца в шапочке из фольги задержали при нелегальном пересечении границы Литвы

Пограничники Литвы 22 января задержали уроженца Узбекистана, несанкционированно пробиравшегося через государственную границу, двигаясь со стороны Белоруссии. Одежда нарушителя, включая шапку, оказались подшиты фольгой.

Об инциденте рассказали в региональной Службе охраны границы при МВД. Мужчину в районе Друскининкайской заставе зафиксировали камеры видеонаблюдения. Он незаконно прокрался через границу и пытался через лес уйти вглубь страны. Сотрудники погранслужбы вызвали кинолога с собакой, которая вывела их на место, где была спрятана мужская одежда. Вся она, включая шапку, оказалась подшита фольгой. Узбекистанец надеялся такой подкладкой обмануть тепловизорные камеры.

З7-летний нарушитель границы Литвы задержан. За незаконные действия ему может грозить пребывание в тюрьме сроком до двух лет или штраф. В обстоятельствах дела разбираются правоохранители.

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