Тело женщины обнаружили на востоке Москвы

23.01.2020, 20:26, Разное

На востоке Москвы обнаружили тело пожилой женщины. Труп был найден 22 января в лесу рядом с Большой Косинской улицей. По предварительной информации, признаков насильственной смерти нет.

В настоящее время личность женщины и обстоятельства гибели устанавливаются. По итогам судебно-медицинской экспертизы правоохранители вынесут процессуальное решение, передает «Вечерняя Москва».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Демографическая динамика в РФ показывает необходимость мер по стимулированию рождаемости в стране. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал профессор Александр Синельников, комментируя данные Росстатао сокращении населения РФ за прошедший год. Про его мнению, государству также необходимо стимулировать и само вступление в брак. Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников считает, что официальные […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика