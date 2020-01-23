Тело женщины обнаружили на востоке Москвы

На востоке Москвы обнаружили тело пожилой женщины. Труп был найден 22 января в лесу рядом с Большой Косинской улицей. По предварительной информации, признаков насильственной смерти нет.
В настоящее время личность женщины и обстоятельства гибели устанавливаются. По итогам судебно-медицинской экспертизы правоохранители вынесут процессуальное решение, передает «Вечерняя Москва».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Демографическая динамика в РФ показывает необходимость мер по стимулированию рождаемости в стране. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал профессор Александр Синельников, комментируя данные Росстатао сокращении населения РФ за прошедший год. Про его мнению, государству также необходимо стимулировать и само вступление в брак. Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников считает, что официальные […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Стыд за Крымский мост: поезд пустили, а долги не вернули / 25 декабря
- Иран объявил британского посла «персоной нон грата» / 15 января
- В Сети появились фото обновлённого BMW 2 Active Tourer / 4 декабря
- Журналисты примут участие в подготовке предложений по изменениям в Конституцию / 16 января
- В Удмуртии мужчина зарезал попросившего закурить человека / 1 января
- В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать хурму / 27 ноября
- В «Нафтогазі» объявили о завершении анбандлинга / 1 января
- Началась проверка санатория, где ребенка обещали отправить «в дурку» / 30 декабря