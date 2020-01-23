«Часам Судного дня» осталось 100 секунд до полуночи

Отсчитывающие условное время до возможного апокалипсиса стрелки «Часов Судного дня» передвинули вперед еще на 20 секунд – до 23.58.20, до полуночи теперь «100 секунд», информирует журнал The Bulletin of the Atomic Scientists Чикагского университета.
Президент журнала Рейчел Бронсон отметил, что никогда раньше стрелки «Часов Судного дня» не были так близки к полночи. Мир, по словам Бронсона, отделяют от гибели «не часы или даже минуты, а считанные секунды», передает «Интерфакс».
Часы перевели из-за изменения климата, прекращения действия ДРСМД и ситуации вокруг иранской ядерной программы.
«Человечество по-прежнему стоит лицом к лицу с двумя угрозами — ядерной войной и изменением климата, которые усугубляются множеством угроз, информационной войной в киберпространстве, подрывающей способность общества реагировать», – говорится в заявлении журнала.
В прошлом году стрелки символических «Часов Судного дня» не стали переводить, они продолжили показывать 23.58. До этого их переводили вперед в 2018 году – на полминуты.
Решение о переводе стрелок принимают издатели журнала, его Совет попечителей, в который входят 15 лауреатов Нобелевской премии. Впервые часы появились в 1947 году. За 70 лет существования часов стрелки на них меняли свое положение 23 раза. Без двух минут полночь часы показывали в 1953 году, когда Вашингтон испытал водородную бомбу. В 1991 году стрелки были отодвинуты на 17 минут на волне оптимизма, возникшего после окончания холодной войны.
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