Автомобиль Аль Капоне выставили на продажу в США за $1 млн

Принадлежавший ранее гангстеру Аль Капоне автомобиль Cadillac Town Sedan выставили на продажу. Организаторы требуют за него один миллион долларов.

Реализует раритетную машину американская фирма Celebrity Cars из Лас-Вегаса. Главным преимуществом Cadillac 1928 года выпуска являются бронированные двери и толстые стекла, боковые и задние при этом приподнимаются, чтобы Аль Капоне и его сообщники могли просунуть в окно оружие и стрелять. В истории транспортных средств это первая подобная машина.

Cadillac оснащен рацией, проблесковым маяком и полицейской сиреной. Затеряться среди стражей правопорядка модель могла благодаря специальной окраске. Под капотом находится V8-мотор на 3,5 литра, который работает совместно с четыреступенчатой «механикой». Это имущество Аль Капоне по непонятным причинам не было изъято правоохранителями, и транспорт хорошо сохранился до настоящего времени.

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