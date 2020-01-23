Татьяна Арнтгольц вспомнила, как поступала в театральное училище

Татьяна Арнтгольц пояснила о некоторых моментах своей жизни. В частности, она вспомнила, как поступала в театральное училище.

Актриса родом из Калининграда, но в этом городе она бывает не так часто. Арнтгольц старается придерживаться здорового образа жизни и не имеет при этом конкретного «рецепта счастья», предпочитая просто жить. Работа выматывает знаменитость, и она зачастую мечтает выключить смартфон и хорошо выспаться. Она не считает себя активной поклонницей диет, но любит пить зеленый чай вместо кофе, меньше есть мяса и больше употреблять овощей и фруктов.

Также актриса вспомнила, как смогла вместе с сестрой поступить в столичное театральное училище. Мать девушек предупреждала их о сложностях в Москве, но они все равно попробовали. В результате сестры Арнтгольц поступили с первого раза. Шутя, актриса назвала причину — приемная комиссия не захотела разлучать будущих артисток и приняла обоих.

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