В Тверской области при замене колеса грузовика погиб водитель

Трагедия на дороге произошла возле одного из населенных пунктов Тверской области. Погиб водитель, который производил замену колеса на своем грузовике.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов изучают все обстоятельства инцидента. Известно, что житель пытался поменять испорченное колесо на грузовом автомобиле, на котором он перевозил коммерческий груз.

Как сообщают местные СМИ, трагедия случилась 23 января днем в Старицком районе Тверской области. Неподалеку от деревни Щебаршино сотрудник одного из предприятий перевозил груз на трассе из Твери в Ржев. Вероятно, из-за повреждения покрышки ему пришлось сделать вынужденную остановку для замены колеса МАЗа.

При попытке снять испорченный элемент житель был смертельно травмирован лопнувшим стопорным кольцом. Сила удара была такой, что водителя отбросило в сторону от транспортного средства. При этом один из кусков стопора попал ему в шею. Смерть наступила практически мгновенно, вследствие повреждения важных кровеносных сосудов житель скончался от потери крови.

Как сообщают в пресс-службе Управления Министерства внутренних дел по региону, личность погибшего уже установлена. Имя водителя не называется, известно, что местом его жительства является Псков, правоохранители уже связываются с его семьей. Также после проведения следственных действий будет принято решение о квалификации дела.

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