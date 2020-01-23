«Небесный тихоход» нашли под Великим Новгородом

23.01.2020, 20:19, Новости дня

Под Великим Новгородом отряд «Находка» поисковой экспедиции «Долина» обнаружил обломки легендарного самолета У-2 времен Великой Отечественной войны. За малую скорость воздушное судно получило прозвище «Небесный тихоход».

Обломки самолета были найдены охотниками в окрестностях деревни Чижово Демянского района. По воспоминаниям местных жителей выяснилось, что в самолете находились два летчика. При падении самолета один из них был без сознания – его захватили в плен, спустя некоторое время он погиб. Второй летчик после падения самолета был жив, отстреливался до последнего, но был убит. Летчиков похоронили местные жители, об этом говорится в сообщении на странице поискового отряда «Находка» «Вконтакте».

Командир отряда Александр Морзунов в своем архиве нашел сведения о самолете.

«Самолет У-2 1065 с двигателем 01916 на 20 марта 1942 года числился в особой авиагруппе Северо-Западного фронта. Эта авиагруппа принадлежала гражданскому флоту. Поэтому сведений о погибших летчиках в архиве Министерства обороны не имеется. Документы хранятся в архиве экономики в Москве. На данный момент поисковики предпринимают попытки получить доступ в данный архив», – уточняется в сообщении.

Ранее в Эстонии были найдены останки советского летчика и фрагменты истребителя ЛаГГ-3, сбитого во время Второй мировой войны. 



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