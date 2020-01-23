“Я должен быть вознагражден за то, что пережил“. Отец Меган Маркл считает, что королевская семья Великобритании ему обязана

23.01.2020, 20:18, Новости дня

22 января на британском канале Channel 5 вышел документальный фильм «Томас Маркл: Моя история», главным героем которого стал отец герцогини Сассекской Томас Маркл. Об этом сообщает издание Daily Mail. 

Фильм был снят в мексиканском доме отца Меган и появился на телеэкранах сразу, как только герцог и герцогиня Сассекские покинули Великобританию. Решение дать интервью телеканалу Маркл объяснил «желанием возобновить отношения с дочерью», пишет издание. В статье подчеркивается, что за интервью Маркл получил от телеканала гонорар. 

«Члены королевской семьи обязаны мне. Гарри у меня в долгу, Меган тоже. Я должен быть вознагражден за то, что пережил. Моя дочь говорила мне, что когда я достигну преклонного возраста, она будет заботиться обо мне. Это время настало, поэтому пора присматривать за мной», – цитирует издание слова Маркла. 

В фильме отец герцогини Сассекской заявил, что был разочарован решением дочери и зятя отказаться от королевских обязанностей, назвав свои отношения с ними «очень сложными». 

Причиной осложнения отношений, по словам тестя принца Гарри, стали фотографии с репетиции свадьбы дочери, которые он пытылся продать СМИ. Маркл рассказал журналистам, что королевская семья не приняла от него извинений и запретила появляться на церемонии. В последний раз он разговаривал с Меган за день до ее свадьбы, уточнил Маркл в фильме. Он также пожаловался, что узнал о беременности дочери по радио, а внука не видел до сих пор. 

«Для них я не существую. Но теперь Гарри, осознает он это или нет, является частью моей семьи, а я — частью его. Нам надо поговорить. Ему уже не 12 лет, и поэтому не следует быть таким чувствительным», – цитирует Daily Mail слова отца герцогини Сассекской. 

'I was jealous of Charles… I cried'

Posted by Daily Mail on Neljapäev, 23. jaanuar 2020

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри 18 мая 2018 года. Для Меган это второй брак. С 2011 по 2013 год она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном. 

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены «начать новую жизнь».

Спустя неделю принц Гарри вылетел в Канаду к жене и сыну, назвав  решение отказаться от королевских полномочий «прыжком в неизвестность». 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российский производить транспортных средств «АвтоВАЗ» представил автомобиль Lada Vesta в комплектации Comfort Winter. В результате пересмотра цен на Lada Vesta компания решила обновить предыдущую аналогичную комплектацию Comfort Image. Данную комплектацию получили седан на платформе Cross и универсалы SW Cross и SW. Благодаря внедрению новой модификации «АвтоВАЗу» удалось снизить цены на версию Luxe на 13 000 […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика