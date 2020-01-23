Демократы продолжают изложение аргументов в пользу импичмента

Менеджеры по импичменту в четверг продолжают изложение аргументов, стремясь доказать, что «коррупционная схема», которую, по их словам, создал президент Дональд Трамп, соответствует прописанным в Конституции основаниям для импичмента.
«Мы представили дело. Мы прошлись по хронологии, – заявил вечером в среду конгрессмен Адам Шифф, возглавляющий команду обвинителей. – А (в четверг) мы сопоставим факты с законом в плане злоупотребления полномочиями со стороны президента».
Трампу предъявлены по двум статьям: злоупотребление полномочиями и воспрепятствование работе Конгресса.
Шифф и остальные шесть менеджеров по импичменту начали излагать свои аргументы в ходе восьмичасового заседания в среду, а в четверг и пятницу состоятся еще два восьмичасовых заседания, отведенных под выступление обвинителей. Адвокаты Трампа, вероятно, получат слово в субботу. Им также отведено в общей сложности 24 часа, разбитые на три заседания.
Тем временем Трамп в очередной раз подверг демократов критике, написав в «Твиттере»: «Контролируемая демократами Палата представителей не дала нам адвокатов и ни одного свидетеля, а теперь требует, чтобы контролируемый республиканцами Сенат привлек свидетелей, которых Палата представителей никогда даже не запрашивала? У них был шанс, но они предпочли поторопиться. Самые нечестные и коррумпированные слушания в истории Конгресса!»
Один из адвокатов Трампа, Джей Секулоу, после заседания в среду назвал «нелепым» сам факт, что разбирательство по импичменту вообще проводится.
«Мы проводим импичмент из-за телефонного разговора? – сказал он журналистам. – Или это продолжающиеся на протяжении трех лет попытки отстранить президента, которого должным образом избрал американский народ? И мы делаем это за 10 месяцев до всеобщих выборов. На мой взгляд, это очень опасно для нашей республики».
«Мы считаем, что президент, бесспорно, будет оправдан. В этом нет никаких сомнений», – добавил Секулоу.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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