Дубилет надеется, что в Украине создадут Единый реестр украинцев

В Украине планируют создать Единый реестр украинцев. Об этом на брифинге 23 января сказал министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет, передает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Надеюсь, что в течение одного-двух лет мы сможем довести до ума большой проект по запуску Единого реестра украинцев, который будет верифицирован, будет наполняться одновременно из многих реестров, а не как сейчас, когда у нас много реестров и каждый живет отдельной жизнью. Очень надеюсь, что в следующем году мы сможем каждый день давать ответ, сколько же проживает людей в Украине, о полово-возрастном составе и тому подобное», – заявил министр.
Он считает, что если будет «правильная архитектура» реестров в Украине, можно будет сделать табло с данными о численности населения с обновлением в онлайн-режиме.
«Мы должны к этому стремиться», – добавил он.
Единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей.
По данным Госстата, в январе – ноябре 2019 года численность населения Украины уменьшилась на 230,5 тыс. человек и составляла 41 млн 922,7 тыс. человек.
23 января Дубилет презентовал результаты оценки населения Украины, согласно которой в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года проживало 37 млн 289 тыс. человек, Данные не учитывают жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, а также тех, кто длительное время не проживает в Украине.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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