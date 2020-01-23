В Сиэтле произошла перестрелка, погибла женщина, ранен ребенок

23.01.2020, 20:06, Новости дня

Вечером 22 января неизвестные открыли огонь возле ресторана McDonald’s в Сиэтле (штат Вашингтон, США), погиб один человек. Об этом сообщает Seattle Times.

Тело женщины примерно 40 лет было накрыто простыней после инцидента, рассказали очевидцы.

Семерых пострадавших забрала «скорая». У них огнестрельные ранения в ноги, грудь, ягодицы и живот.

55-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Девятилетний ребенок также получил ранение; к утру 23 января его состояние удовлетворительное, отметили медики.

В полицейском управлении заявили, что изучают записи камер видеонаблюдения. Пока никто не задержан в связи с перестрелкой. Полицейские не исключают, что как минимум один раненый может быть подозреваемым по делу.

Свидетели говорят, что хаотичная стрельба началась внезапно, прохожие в панике пытались укрыться от пуль.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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