Пострадал мужчина: в Петербурге столкнулись две легковушки

Днем 23 января в Московском районе Санкт-Петербурга произошла серьезная авария. На пересечении Московского проспекта и улицы Типанова столкнулись две легковушки.
В результате аварии пострадал мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Другие подробности случившегося устанавливаются, сообщает ИА «Невские новости».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российский производить транспортных средств «АвтоВАЗ» представил автомобиль Lada Vesta в комплектации Comfort Winter. В результате пересмотра цен на Lada Vesta компания решила обновить предыдущую аналогичную комплектацию Comfort Image. Данную комплектацию получили седан на платформе Cross и универсалы SW Cross и SW. Благодаря внедрению новой модификации «АвтоВАЗу» удалось снизить цены на версию Luxe на 13 000 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Компания Volkswagen не будет переносить презентацию ID.3 / 12 января
- «Настоящая депрессия»: сын Нагиева сообщил о страшном диагнозе / 20 декабря
- Мнение: «Схавает и не срыгнет» / 25 ноября
- Мнение: Человек с «рубленым» лицом и рубцами на сердце. Памяти Николая Олялина / 28 ноября
- Мнение: Господа подписанты, вы по-прежнему готовы утверждать, что Сенцов — не террорист? / 6 декабря
- Финансист рассказала о способах сэкономить на новогодних праздниках / 24 декабря
- Трампу доложили о жуткой бойне / 5 декабря
- Мнение: Зеленский подтвердил верность выбора Крыма и Донбасса / 3 декабря