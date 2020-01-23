Пострадал мужчина: в Петербурге столкнулись две легковушки

23.01.2020, 20:05, Разное

Днем 23 января в Московском районе Санкт-Петербурга произошла серьезная авария. На пересечении Московского проспекта и улицы Типанова столкнулись две легковушки.

В результате аварии пострадал мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Другие подробности случившегося устанавливаются, сообщает ИА «Невские новости».



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