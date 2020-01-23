В Mail.ru Group придумали наименование для новой «умной» колонки

23.01.2020, 20:04, Разное

Компания Mail.ru Group объявила о выпуске «умной» колонки, получившей название «Капсула». Главной особенностью девайса стал голосовой помощник «Маруся».
В описании характеристик новинки сказано, что для пользователя она станет помощником, искусственным интеллектом и акустической системой. Корпорация Mail.ru Group собирается представить колонку в темном и светло-сером цветах. Уже с начала февраля можно будет оформить предзаказ «умного» товара. Данные о названии устройства подтвердили в пресс-центре организации. По словам представителей, точные сведения о презентации «Капсулы» пока отсутствуют, поскольку она находится на доработке. Одним из первых девайс оценил экс-глава российского правительства Дмитрий Медведев. В декабре 2019 года компания показала рекламный тизер колонки.

В 2018 году представили первое подобное устройство, произведенное на территории РФ. Аппарат «Яндекс.Станция» обрел широкую популярность среди юзеров благодаря голосовому помощнику под названием «Алиса». О планах создать аналогичные гаджеты заявили в Сбербанке и МТС.



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