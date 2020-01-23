Лондон отреагировал на предложение Путина по встрече мировых лидеров

23.01.2020, 19:58, Новости дня

Британские власти ждут деталей от Москвы относительно предложения российского лидера Владимира Путина по саммиту постоянных членов Совбеза ООН в 2020 году, сообщили в МИД Великобритании.

«Мы ждем дальнейших деталей от российского правительства по этому предложению», – передает ТАСС слова представителя британского МИД.

Напомним, в ходе выступления в Израиле Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу российского лидера.



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