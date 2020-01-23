Мнение: Рост запасов золота в России все больше походит на подготовку к войне

23.01.2020, 19:57, Разное

Накануне  стало известно, что Россия увеличила отрыв в размере своего золотого  запаса от основного соперника в лице Китая. За прошлый год было куплено  дополнительно 159 тонн желтого металла, и теперь в хранилищах ЦБ РФ  находится 2270,56 тонны золота.

Наша страна по-прежнему на пятом  месте в мире по этому показателю, два года назад потеснив на нем КНР.  Подсчитано, что золотой запас Пекина составляет 1948 тонн. Опережают нас  Франция, Италия, Германия и США, соответственно. До Вашингтона с его 8  133,5 тоннами Москве еще очень далеко. Впрочем, давно ходят слухи,  что реально золота в Форт-Ноксе может оказаться гораздо меньше, чем  принято считать. Ревизии там не было уже много десятилетий, а  манипуляции на рынке драгметалла вполне могут быть объяснены его  негласной продажей.

Тем не менее, сегодня Россия объективно оказалась в первой  пятерке (четверке?) рейтинга крупнейших держателей золота и может вскоре  подняться еще выше. Почему именно оно?
 

Популярности желтого  металла способствует целый ряд факторов. Во-первых, в отличие от  «зеленой бумаги», которую можно спокойно печатать, а то и просто  «рисовать циферки» на компьютере ФРС США, золота в природе ограниченное  количество. Во-вторых, оно само по себе имеет ценность, поскольку может  использоваться и в промышленности, и в ювелирном деле, где пользуется  большой популярностью. В-третьих, оно может спокойно храниться  неограниченно долгое время, благодаря тому, что не окисляется. Наконец,  оно традиционно в общественном сознании ассоциируется с богатством, и  просто само по себе красиво.

В наши дни золото – это один из  лучших защитных активов, в которых предпочитают «переждать бурю» самые  консервативные инвесторы. Его значение для России, оказавшейся под  западными санкциями, еще более возросло. В отличие от счетов в  иностранных банках и вложений в чужие облигации, которые могут быть  арестованы или потерять в цене, золото физически хранится в нашей  стране, где до него не дотянется рука «западного правосудия». При этом  его стоимость на фоне экономической и политической нестабильности в мире  только растет, грозя в обозримом будущем переплюнуть прежний рекорд.

К  активной покупке золота ЦБ РФ перешел после воссоединения Крыма и  Севастополя с Россией, когда отношения с США и Европой начали резко  ухудшаться. Параллельно началось уменьшение объемов вложений в  американские гособлигации. В Кремле явно пытаются подготовиться к самым  негативным сценариям.

Следует отметить, что ранее рекорды по  размерам золотого запаса наша страна ставила перед самыми страшными  войнами. Крупнейшие в мире запасы были у Российской империи накануне  Первой мировой войны, составлявшие 1311 тонн. Сотни тонн золота были  отданы англичанам в качестве гарантий по кредитам на закупку у  Великобритании оружия. После Революции остатки золотого запаса попали в  руки «белых», которые растащили значительную его часть вместе с чехами, а  также изрядную долю увезли в Японию, где оно по-прежнему и хранится, о  чем в Токио не очень любят вспоминать, не забывая с пеной у рта  требовать назад Курилы.

Большевикам страна досталась с золотым  запасом в размере 323 тонны, то есть, почти тысяча тонн была «освоена» и  «присвоена». Однако под руководством партии СССР сумел вновь нарастить  объемы золота до уровня в 2800 тонн к 1940 году, и этот рекорд  современной Россией пока не побит. А уже 22 июня 1941 года началась  Великая Отечественная война…

Определенные исторические закономерности поневоле заставляют насторожиться.    

Источник https://narodreporter.livejournal.com/161070.html

Источник: Теория элит



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