Мнение: Рост запасов золота в России все больше походит на подготовку к войне

Накануне стало известно, что Россия увеличила отрыв в размере своего золотого запаса от основного соперника в лице Китая. За прошлый год было куплено дополнительно 159 тонн желтого металла, и теперь в хранилищах ЦБ РФ находится 2270,56 тонны золота.

Наша страна по-прежнему на пятом месте в мире по этому показателю, два года назад потеснив на нем КНР. Подсчитано, что золотой запас Пекина составляет 1948 тонн. Опережают нас Франция, Италия, Германия и США, соответственно. До Вашингтона с его 8 133,5 тоннами Москве еще очень далеко. Впрочем, давно ходят слухи, что реально золота в Форт-Ноксе может оказаться гораздо меньше, чем принято считать. Ревизии там не было уже много десятилетий, а манипуляции на рынке драгметалла вполне могут быть объяснены его негласной продажей.

Тем не менее, сегодня Россия объективно оказалась в первой пятерке (четверке?) рейтинга крупнейших держателей золота и может вскоре подняться еще выше. Почему именно оно?



Популярности желтого металла способствует целый ряд факторов. Во-первых, в отличие от «зеленой бумаги», которую можно спокойно печатать, а то и просто «рисовать циферки» на компьютере ФРС США, золота в природе ограниченное количество. Во-вторых, оно само по себе имеет ценность, поскольку может использоваться и в промышленности, и в ювелирном деле, где пользуется большой популярностью. В-третьих, оно может спокойно храниться неограниченно долгое время, благодаря тому, что не окисляется. Наконец, оно традиционно в общественном сознании ассоциируется с богатством, и просто само по себе красиво.

В наши дни золото – это один из лучших защитных активов, в которых предпочитают «переждать бурю» самые консервативные инвесторы. Его значение для России, оказавшейся под западными санкциями, еще более возросло. В отличие от счетов в иностранных банках и вложений в чужие облигации, которые могут быть арестованы или потерять в цене, золото физически хранится в нашей стране, где до него не дотянется рука «западного правосудия». При этом его стоимость на фоне экономической и политической нестабильности в мире только растет, грозя в обозримом будущем переплюнуть прежний рекорд.

К активной покупке золота ЦБ РФ перешел после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, когда отношения с США и Европой начали резко ухудшаться. Параллельно началось уменьшение объемов вложений в американские гособлигации. В Кремле явно пытаются подготовиться к самым негативным сценариям.

Следует отметить, что ранее рекорды по размерам золотого запаса наша страна ставила перед самыми страшными войнами. Крупнейшие в мире запасы были у Российской империи накануне Первой мировой войны, составлявшие 1311 тонн. Сотни тонн золота были отданы англичанам в качестве гарантий по кредитам на закупку у Великобритании оружия. После Революции остатки золотого запаса попали в руки «белых», которые растащили значительную его часть вместе с чехами, а также изрядную долю увезли в Японию, где оно по-прежнему и хранится, о чем в Токио не очень любят вспоминать, не забывая с пеной у рта требовать назад Курилы.

Большевикам страна досталась с золотым запасом в размере 323 тонны, то есть, почти тысяча тонн была «освоена» и «присвоена». Однако под руководством партии СССР сумел вновь нарастить объемы золота до уровня в 2800 тонн к 1940 году, и этот рекорд современной Россией пока не побит. А уже 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война…

Определенные исторические закономерности поневоле заставляют насторожиться.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/161070.html

Источник: Теория элит

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