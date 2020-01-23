Свинка Пеппа и другие враги коммунизма. Самые абсурдные поводы для уголовного преследования в Китае

В Китае вышел на свободу 20-летний студент Луо Дайкинг, которого посадили в тюрьму за твиты, якобы оскорблявшие китайское правительство. Об этом 23 января сообщает издание Axios. В судебном постановлении сказано, что в сентябре и октябре 2018 года, во время обучения в Университете Миннесоты, Луо использовал свой аккаунт в Twitter для публикации более 40 комментариев, порочащих имидж национальных лидеров, и непристойных картинок, оказывающих негативное влияние на общество». В частности, он публиковал картинки с Винни-Пухом, которые запрещены цензурой из-за сравнения этого персонажа с председателем КНР Си Цзиньпином.

The Insider собрал самые абсурдные случаи уголовного преследования в Китае.

Советские анекдоты

В Китае, как и в СССР в 1937 году, могут посадить за публикацию советского анекдота. Насмешка над Советским союзом в КНР равносильна насмешке над коммунистическим режимом.

Свинка Пеппа

В 2018 году в Китае запретили «Свинку Пеппу». Несмотря на то, что этот британский мультсериал очень полюбили китайские дети, их родители сочли его вредным. По их мнению, свинка вела аморальный образ жизни, а сам проект давал неправильные представления о дружбе и обществе.

Кроме того, «Свинка Пеппа» начала приобретать бешеную популярность и среди взрослых людей, что привело к созданию целого субкультурного движения. Власти Китая опасались, что это может нанести вред китайскому обществу.

Рыбалка в пионерском галстуке

В марте 2019 года в Китае арестовали девушку-видеоблогера по фамилии Тан, опубликовавшую ролик, в котором она ловит рыбу в красном пионерском галстуке. По мнению полиции, девушка осквернила один из символов коммунистической революции, знаменующий собой кровь людей, которые погибли за коммунизм.

Таким образом Тан якобы умалила подвиг тех, кого в Китае считают национальными героями. В апреле того же года суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде 12 суток административного ареста и штрафа в тысячу юаней (примерно $150).

В Китае также под запретом так называемая «Великая китайская интернет-стена». Цензуре подвергается даже обсуждение самого наличия цензуры. Однако пока случаев именно уголовного преследования за упоминание интернет-стены не было.

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