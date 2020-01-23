В Ингушетии вынесен приговор девятому участнику протестов против соглашения о границе с Чечней

Железноводский городской суд приговорил к 1 году и 4 месяцам колонии-поселения Магомеда Оздоева, участвовавшего в протестах против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией. Как передает «МБХ медиа», об этом сообщил адвокат Хусейн Галиев.
«Приговор был фактически в той же редакции, как обвинение — применение насилия в отношении трех сотрудников Росгвардии: кого-то решеткой придавил, кому-то с ноги в туловище, кого-то в щит ударил. То есть все наши доводы судья комментировать не стал», — сказал Галиев.
По словам адвоката, его подзащитный признал факт применения насилия, но не признавал, что это был «акт политической вражды и по призыву кого-то».
Приговор Оздоеву стал девятым в рамках дела о протестах в Ингушетии. До этого реальные сроки получили Хасан Зязиков, Рамазан Гагиев, Сейт-Магомед Нальгиев, Зелимхан Томов, Элисхан Ажигов, Мусса Плиев, Тимур Озиев и Мустафа Вышегуров.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Посольство РФ сообщило, что Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. «24 января посол РФ в Болгарии был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства «persona non grata» и объявлении сотрудника Торгового представительства неприемлемым в соответствии со ст.9, ч.1 Венской конвенции о дипломатических сношениях […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Интерес к клубу есть, и не только из Украины». Директор «Карпат» подтвердил, что клуб может быть продан / 14 января
- Экологичность ПВХ / 17 января
- Несовершеннолетний попал в ДТП под Киевом. В 100 метрах от авто нашли тело погибшей девушки / 3 января
- Украина заняла 17 место в рейтинге эффективности борьбы с изменениями климата / 16 декабря
- Следствие назвало три версии авиакатастрофы в аэропорту Алматы / 30 декабря
- В Украине перестала действовать депутатская неприкосновенность / 1 января
- В Чили разбился военный самолет, летевший в Антарктиду, на борту были 38 человек / 10 декабря
- Канадский телеканал объяснил, почему удалил кадры с Трампом из фильма «Один дома – 2» / 28 декабря