В Ингушетии вынесен приговор девятому участнику протестов против соглашения о границе с Чечней

Железноводский городской суд приговорил к 1 году и 4 месяцам колонии-поселения Магомеда Оздоева, участвовавшего в протестах против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией. Как передает «МБХ медиа», об этом сообщил адвокат Хусейн Галиев.

«Приговор был фактически в той же редакции, как обвинение — применение насилия в отношении трех сотрудников Росгвардии: кого-то решеткой придавил, кому-то с ноги в туловище, кого-то в щит ударил. То есть все наши доводы судья комментировать не стал», — сказал Галиев.

По словам адвоката, его подзащитный признал факт применения насилия, но не признавал, что это был «акт политической вражды и по призыву кого-то».

Приговор Оздоеву стал девятым в рамках дела о протестах в Ингушетии. До этого реальные сроки получили Хасан Зязиков, Рамазан Гагиев, Сейт-Магомед Нальгиев, Зелимхан Томов, Элисхан Ажигов, Мусса Плиев, Тимур Озиев и Мустафа Вышегуров.

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