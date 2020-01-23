ФАС разработала требования для обязательного к предустановке российского ПО. Оно должно «формировать приоритет традиционных ценностей»

Федеральная антимонопольная служба разработала требования к программному обеспечению, которое будет предустанавливаться на продаваемые в России смартфоны и другие гаджеты. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ, одним из требований к ПО будет «формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Возложить ответственность за предустановку ФАС хочет на производителей устройств. Ведомство отмечает, что, если производители по каким-то причинам не смогут исполнить требования закона, предустановкой по согласованию с ними могут заняться продавцы и дистрибуторы.

В декабре 2019 года производители электроники и ритейлеры заявили, что вступление в силу закона о предустановке российского софта может привести к проблемам со стабильностью работы этих устройств.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, в которую входят Apple, Samsung, Philips, LG и другие компании, предложила распространить ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV на производителей программного обеспечения.

Сейчас ответственность за качество и стабильность работы несут производители, импортеры и продавцы устройств. 1 июля 2020 года вступит в силу закон об обязательной предустановке отечественного софта на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Перечень устройств и программ, подпадающих под закон, определит правительство, а за несоблюдение требований предлагается наказывать штрафами, которые для юридических лиц составят 50–200 тысяч рублей.

Таким образом, стабильность работы устройств будет зависеть в том числе от установленных на них отечественных приложений, считают в РАТЭК. По мнению ассоциации, их ответственность, включая материальную, необходимо закрепить в законе «О защите прав потребителей».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Посольство РФ сообщило, что Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. «24 января посол РФ в Болгарии был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства «persona non grata» и объявлении сотрудника Торгового представительства неприемлемым в соответствии со ст.9, ч.1 Венской конвенции о дипломатических сношениях […]