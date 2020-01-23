НАБУ подозревает шесть человек в хищении 54 млн грн. Среди них Бабин и Бернацкая

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в завладении 54,179 млн грн из государственного бюджета шести лицам. Об этом 23 января проинформировала пресс-служба бюро.

В ведомстве рассказали, что сообщили о подозрении бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), бывшему первому заместителю министра юстиции, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к бывшему народному депутату Украины.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

По версии правоохранителей, подозреваемые в течение 2013-2016 годов организовали схему с использованием механизма обращения в ЕСПЧ, при этом, введя в заблуждение европейскую организацию, не поставив ее в известность обо всех обстоятельствах спорных правоотношений.

«В сентябре 2013 года представитель ООО «Золотой Мандарин Ойл», подконтрольный бывшему народному депутату Украины, по его указанию подготовил и направил вЕСПЧ заявление о взыскании из государственного бюджета Украины 54,179 млн грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО «Киевэнерго» перед предприятием по хранению мазута, которая якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось. Однако, как выяснили детективы НАБУ в ходе досудебного расследования, несмотря на решение суда в свою пользу, «Золотой Мандарин Ойл» за его реализацией в исполнительную службу не обращался. Однако этот факт в ЕСПЧ не сообщил. Так же, как и скрыл от европейского института факт уступки права требования к ОАО «Киевэнерго» в пользу другой частной компании, также аффилированной с экс-народним депутатом — организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ», – рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем для сопровождения дела в ЕСПЧ бывший народный избранник договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу «Золотого мандарина Ойл» 54,17 млн грн из государственного бюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. В феврале 2016 года Министерство юстиции Украины перечислило указанную сумму денег, утверждают в НАБУ.

Бюро расследует указанные факты с июня 2017 года, добавили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что часть подозреваемых выразили готовность сотрудничать со следствием и дать обличительные показания, по обстоятельствам совершенного уголовного преступления.

ВИДЕОВидео: NABU / YouTube

«Золотой мандарин ойл» связывают с бывшим нардепом от «Народного фронта» Георгием Логвинским, отмечает «Украинская правда».

«РБК-Украина» со ссылкой на источники в НАБУ, пишет, что подозрение вручили бывшему первому замминистра юстиции Натальи Бернацкой и экс-представителю пятого президента Украины Петра Порошенко по делам ЕСПЧ Борису Бабину.

Последний заявлял 22 января, что «сотрудники НАБУ пытались вручить» ему подозрение. «Расцениваю это как наивысшее признание своей деятельности в 2014–2020 годах по противодействию агрессору. Суицидальных намерений не имею, выезжать в Крым или РФ также. Настроение боевое”, – отмечал он.

Бернацкая 23 января написала в Facebook, что она действовала в рамках закона для снижения уровня задолженности по решениям ЕСПЧ.

«В понедельник, в определенное время, еще раз попробую объяснить в НАБУ, что выполнение решения Европейского суда по правам человека – это не убытки, а выполнение международных обязательств Украины. Но это, видимо, бесполезно, потому ожидаю скорейшего судебного разбирательства, чтобы наконец поставить точку», – добавила она.

Друзі, перебуваючи на міжнародному економічному форумі отримала новину, що мені підготували підозру за виконання рішення… Posted by Бернацька Наталія on Neljapäev, 23. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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