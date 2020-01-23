США вводят визовые ограничения в целях борьбы с «родильным туризмом»

Администрация президента Дональда Трампа в четверг опубликовала новые визовые правила, нацеленные на ограничение так называемого «родильного туризма» – практики, когда беременные женщины приезжают рожать в США, чтобы их дети получили американское гражданство.

Отныне заявителям будут отказывать в туристической визе, если сотрудники консульства сочтут, что основной целью их поездки являются роды в США, сообщается в Федеральном реестре. Желающим получить визу нужно будет доказать, что они едут в США по медицинским показаниям, а не просто для того, чтобы родить там ребенка. Путешествующим по медицинским показаниям нужно доказать, что у них есть необходимые средства, в том числе на транспорт и расходы на проживание.

Приезд в США с целью родить ребенка по сути не является нарушением закона, хотя есть отдельные случаи задержания агентов «родового туризма» за мошенничество с визами и уклонение от налогов. Женщины зачастую честно сообщают о своих намерениях при подаче документов на визу и даже показывают подписанные контракты с врачами и больницами.

В Госдепартаменте «не считают, что практика посещения США с основной целью получить американское гражданство для ребенка, также известная как «родовой туризм», является законной деятельностью ради удовольствия или развлечения», говорится в новых правилах, которые вступают в силу в пятницу.

Администрация Трампа проводит различные меры для ограничения миграции, однако особое возмущение у Трампа вызывает получение гражданства по праву рождения: в соответствии с Конституцией, любой, кто родился на территории США, считается американским гражданином. Президент многократно критиковал эту практику и угрожал ее искоренить, однако правоведы и члены его администрации предупреждают, что сделать это непросто.

Изменение правил получения туристических виз для беременных женщин – один из возможных подходов, однако возникают вопросы по поводу того, как первоначально определить, беременна ли женщина, и могут ли сотрудники пограничной службы отказать ей во въезде в страну, если сочтут ее беременной просто по виду.

В ходе собеседований для оформления визы сотрудники консульств не имеют права спрашивать женщин, беременны ли они и планируют ли они беременность. Однако сотрудникам все же придется определять, являются ли роды основной целью поездки в США.

Родильный туризм является прибыльным бизнесом как в США, так и за пределами страны. Компании, занимающиеся организацией таких поездок, рекламируют свои услуги и берут гонорары в размере до 80 000 долларов, предлагая как медицинские услуги, так и проживание в гостиницах. Рожать в США приезжают много женщин из России и Китая.

Борьба с этой практикой ведется с тех пор, как Трамп вступил в должность.

«Появилась целая индустрия «родильного туризма», призванная помочь женщинам из других стран приехать в США и получить гражданство для своих детей, родив в США и тем самым обеспечив детям право на привилегии, связанные с американским гражданством», – говорится в новых правилах.

Статистических данных о том, сколько женщин приезжают в США, чтобы родить ребенка, не имеется. По оценкам Центра исследования проблем иммиграции, который выступает за ужесточение иммиграционного законодательства, в 2012 году около 36 000 иностранок родили детей в США и затем покинули страну.

«Это правило поможет искоренить преступную деятельность, связанную с индустрией родильного туризма, – говорится в документе. ­– В текстах недавних федеральных обвинений описываются схемы, в рамках которых иностранные граждане подавали заявления на туристическую визу, предоставляя сотрудникам консульств ложную информацию о продолжительности поездки, месте проживания в США и цели поездки».

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