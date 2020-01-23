США не наблюдают вспышки активности «ИГ» в Ираке и Сирии

Соединенные Штаты не наблюдают всплеска активности «Исламского государства» в Сирии и Ираке. Об этом заявил в четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри – через несколько недель после того, как в Багдаде была проведена операция по устранению иранского генерала Касема Сулеймани.
Джеффри заявил журналистам, что в настоящее время в операциях, проводимых возглавляемой США коалиции на территории Ирака сделана пауза, так как главное внимание уделяется переговорам с иракскими властями о статусе войск коалиции в стране.
После ликвидации Сулеймани парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск с иракской территории.
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