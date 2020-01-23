Увеличилось число умерших от китайского коронавируса

23.01.2020, 19:51, Новости дня

В Китае 18 человек скончались в результате заражения коронавирусом 2019-nCoV. Число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной вирусом, увеличилось до 644 человек, следует из опубликованных информационных сообщений комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

В провинции Хэбэй зарегистрирован первый за пределами провинции случай смерти человека от вируса. 80-летнему мужчине стало плохо после того, как он вернулся от родственников, проживающих в городе Ухань, где были зафиксированы первые случаи заражения. 22 января мужчина скончался, информирует ТАСС.

Ранее власти КНР закрыли выезд из города Ухань, а также изолировали город Хуанган. Первые случаи заражения коронавирусом установлены в Синьцзяне и провинции Шэньси. Также первый случай заражения подтвердили в Сингапуре.

Российское посольство в Пекине призывает россиян, находящихся в Китае, соблюдать меры предосторожности и в случае необходимости обращаться за помощью в дипмиссию. В МИД РФ

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что известно о новом вирусе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Сегодня несколько миллионов жителей Ирака вышли на улицы городов с требованием прекращения оккупации Ирака американскими войсками.Несколько ранее Ас-Садр озвучил основные требования по выводу американских войск. Источник: Colonel Cassad

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика