Освобожденные из российской тюрьмы фигуранты дела «Хизб ут-Тахрир» прибыли в Симферополь

23 января осужденные по «севастопольскому» делу «Хизб ут-Тахрир» и освобожденные из российских колоний Рустем Ваитов и Нури Примов прилетели в Крым, сообщает проект «Крым.Реалии».

В аэропорту Симферополя их встречали крымскотатарские активисты, адвокаты и родственники, Ваитову и Примову вручили национальный мужской головной убор крымских татар – подарок активистов из Бахчисарая.

Ваитов направился в село Скворцово, в дом родителей, а Примов – в село Штурмовое под Севастополем. Там пройдут дуа (мусульманские молитвы. – «ГОРДОН») по случаю их возвращения на родину.

В январе 2015 года в оккупированном Севастополе были арестованы Руслан Зейтуллаев, Примов, Ваитов, в апреле – Ферат Сайфуллаев. Процесс над ними начался 1 июня 2016 года. Сторона обвинения просила для них от семи до 17 лет лишения свободы.

7 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил их к тюремному заключению за участие в исламской организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной на территории РФ в 2003 году. Зейтуллаев получил семь лет колонии общего режима, Ваитов, Примов и Сайфуллаев – по пять лет каждый.

Ваитов отбывал наказание в колонии города Курган, Примов – в Республике Марий Эл. 22 января 2020 года они вышли на свободу в связи с истечением срока наказания.

«Хизб ут-Тахрир» – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. В рамках украинского законодательства «Хизб ут-Тахрир» является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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