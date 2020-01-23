Освобожденный из плена «ЛНР» заявил, что заплатил боевикам $32 тыс. за внесение в списки на обмен

Бизнесмен из Луганска Денис Секацкий, который был освобожден из плена боевиков «ЛНР» в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, заявил, что оккупанты требовали деньги за включение в списки на обмен.

«Я за свою свободу платил деньги. То есть, они (боевики незаконного вооруженного формирования «ЛНР». – «ГОРДОН») требовали с меня выкуп – за то, чтобы меня не убили, чтобы подтвердили, чтобы внесли меня в списки на обмен со стороны «ЛНР», – сказал он в интервью «Цензор.нет», опубликованном 23 января.

По словам Секацкого, деньги оккупантам передавали через адвоката.

«Я не один такой был. Возможно, я единственный, кто говорит об этом, но больше половины из нас заплатили за то, чтобы уехать. Самый тяжелый из наших до сих пор лежит в «Феофании», у него операция за операцией проходит. Он за свою свободу заплатил почти $80 тыс. А если бы этих денег не было?.. Его бы просто не отдали. Или и убили бы там», – добавил он.

Секацкий отметил, что к украинским военнослужащим, которых удерживали в «ЛНР», это «якобы не относилось».

«Им повезло – по крайней мере, тем ребятам, которые с нами из Луганска приехали. Потому что о них сразу узнали журналисты, о них упоминали в новостях – и они были неприкосновенны. Да, их также содержали в нечеловеческих условиях. Но о них все знали сразу, и замылить их невозможно было, невозможно было сказать, что их нет. Это нас можно было скрывать, не показывать, сказать, что нас никогда не было. Я лично «пропавшим без вести» пять месяцев.

По словам бывшего узника оккупантов, за внесение в список на обмен он заплатил $32 тыс.

«Когда нас только поменяли здесь, я подходил к Сергею Сивохо. Говорю: «Я заплатил за свою свободу $32 тыс. – кроме того, что у меня забрали при задержании. Кто за это будет отвечать? Кого спрашивать? Ведь там занимались вымогательством, по сути… У кого есть деньги, тех меняют. А у кого нет – значит, останутся там?» Мы очень благодарны президенту за то, что нас обменяли, мы очень устали, надежды уже не было никакой. Но наших там еще очень много!», – добавил Секацкий.

Секацкий рассказал, что покинул Луганск 1 сентября 2014 года. В 2015-м начал собирать для Службы безопасности Украины на временно оккупированной территории информацию. В плен попал в апреле 2016-го.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, в том числе 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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