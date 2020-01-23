Путин прибыл в Палестину

Президент РФ Владимир Путин завершил свой визит в Израиль и прибыл в Палестину. Российский лидер проведет переговоры со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом в Вифлееме.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, на переговорах главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на перспективу палестино-израильского урегулирования, информирует ТАСС.
Ушаков добавил, что Москва выступает в поддержку законных устремлений палестинцев, в том числе поддерживает их право на собственное независимое государство. Переговоры Путина и Аббаса пройдут в президентском дворце.
В Иерусалиме Путин провел переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также открыл памятник героям блокадного Ленинграда.
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