Помирились: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с сыном на прогулке в Нью-Йорке

Кажется, дела у голливудской пары и впрямь налаживаются: после свидания тет-а-тет в ресторане отеля Bel-Air в Лос-Анджелесе две недели назад Джессика Бил и Джастин Тимберлейк снова появились на людях с сыном. В минувший вторник папарацци запечатлели момент, как родители выходили из подъезда своего дома в Нью-Йорке с 4-летним Сайласом. Джессика выкатывала коляску из подъезда, а Джастин нес на руках мальчика. Выйдя из здания, они все сели в автомобиль и в сопровождении охранника уехали в неизвестном направлении.

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В конце ноября прошлого года социальные сети и американские СМИ обратили пристальное внимание на видео, снятое одним из папарацци в Луизиане. Там, в одном из баров, Джастин Тимберлейк провел вечер со своей коллегой по фильму «Палмер» Алишей Венрайт. Артист был без обручального кольца, а девушка проявляла к нему не дружескую симпатию: нежно гладила его по колену, тогда как он держал ее за руку.

В окружении Джастина домыслы о романе между ним и Алишей посчитали абсурдом. Тимберлейк полторы недели хранил молчание, но все же прокомментировал ситуацию в Instagram.

Я старался держаться подальше от сплетен столько, сколько мог. Но ради моей семьи я должен развеять слухи, которые причиняют боль людям, которых я люблю. Несколько недель назад я сильно ошибся в своем решении, но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел подать своему сыну. Я приношу извинения своей прекрасной жене и семье за то, что поставил их в неловкую ситуацию, и сейчас я стараюсь снова быть лучшим мужем и отцом, насколько могу,

— написал Джастин. Он также отметил, что продолжает работать над «Палмером» и мечтает, чтобы этот фильм получился интересным и стоящим.

Напомним, роман Джессики и Джастина начался еще в феврале 2007 года, но в 2011-м они расстались на несколько месяцев. Помирившись, влюбленные сыграли свадьбу 29 октября 2012 года. Спустя год после свадьбы актриса взяла фамилию мужа, однако карьеру в кино продолжает под прежней фамилией — Бил. Пара воспитывает 4-летнего сына Сайласа (род. 8.04.2015).

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