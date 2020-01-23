Вторая жена Пашкова рассказала о своих отношениях с первой семьей мужа

Карина Романюк, вторая жена Александра Пашкова, пояснила об отношениях с первой семьей мужа. Ситуацию осложняла необходимость работать в одном театре, дополнил историю актер в гостях у программы «Судьба человека».

Коллеги по сцене, актеры вынуждены были искать возможные варианты цивилизованного общения. Первое время, по словам Романюк, они с первой женой Пашкова «не контактировали». Теперь здороваются, но к дружбе не стремятся. Учитывая просьбу первой супруги, молодая семья на работе не афишировала свои чувства и вела себя, как сказал Пашков, «нейтрально».

В отношениях с детьми Романюк сумела, несмотря на свою молодость, а ей всего лишь 27 лет, найти подход и даже подружилась с дочерью артиста Ксюшей и его сыном Федей. Втроем они прекрасно отдохнули в Египте. Между ею и старшей дочерью Алиной — разница шесть лет, но Карина Романюк надеется, что сумеет наладить отношения и с 21-летней девушкой.

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