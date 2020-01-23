В Москве задержали мужчину, ощупывавшего школьниц «в поисках снюса»

В Москве правоохранителям поступило заявление от родителей нескольких школьниц, пожаловавшихся на «ощупывавшего» их мужчину. Подозреваемого задержали.

По словам пострадавших, он подходил к несовершеннолетним девочкам, представляясь сотрудником полиции. Мужчина требовал на досмотр рюкзаки школьниц, а потом «обыскивал» и их, якобы «в поисках снюса». Он рассказывал о подготовке телепрограммы о вреде вещества и приглашал детей «на съемки».

От действий подозреваемого в растлении малолетних пострадали минимум три девочки в возрасте до 12 лет. Одну из них он преследовал до дома, но школьница успела скрыться в подъезде.

Правоохранители задержали подозреваемого, оказавшегося 42-летним грузчиком, в Подмосковье. У мужчины, имеющего инвалидность третьей группы, есть жена, а недавно родился ребенок.

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