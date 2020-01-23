Россиянина в Париже наградили за спасение утопающего

Руководитель полиции Парижа Дидье Лальман распорядился наградить россиянина медалью за смелость, проявленную во время спасения тонувшего в Сене человека.
«Префект полиции … постановил … бронзовая медаль за проявленные смелость и самоотверженность пожалована господину Ивану Спичкиму, родившемуся 12 ноября 1983 года в Тольятти, Россия», – говорится в документе, передает РИА «Новости».
В посольстве РФ в Париже уточнили, что в документе есть ошибка, фамилия россиянина правильно пишется как «Спичкин».
Отмечается, что житель России спас человека, который тонул в реке Сене, проходящей сквозь город.
В декабре 80-летний российский журналист в Лондоне задержал грабителя, который пытался украсть у него сумку с мобильными телефонами.
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