Россиянина в Париже наградили за спасение утопающего

23.01.2020, 19:26, Новости дня

Руководитель полиции Парижа Дидье Лальман распорядился наградить россиянина медалью за смелость, проявленную во время спасения тонувшего в Сене человека.

«Префект полиции … постановил … бронзовая медаль за проявленные смелость и самоотверженность пожалована господину Ивану Спичкиму, родившемуся 12 ноября 1983 года в Тольятти, Россия», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

В посольстве РФ в Париже уточнили, что в документе есть ошибка, фамилия россиянина правильно пишется как «Спичкин».

Отмечается, что житель России спас человека, который тонул в реке Сене, проходящей сквозь город.

В декабре 80-летний российский журналист в Лондоне задержал грабителя, который пытался украсть у него сумку с мобильными телефонами.



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