Мнение: О возрождении славной традиции умершего Советского Союза

Кто там ностальгировал по безвременно распавшемуся #СССР? Кто желал его возрождения на рыночных условиях? Кто хотел вернуться в те годы, когда Солнце было ярче, трава зеленее, а над всем этим – единственно верное учение с его руководящей и направляющей силой, единственной партией, КПСС?
Можете радоваться…
Это всё возвращается. Пока что на уровне преемственности традиций и обрядов.
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект закона «О совершенствовании регулировния отдельных вопросов организации публичной власти». В лучших традициях съездов Советов проект самой масштабной конституционной реформы за всю новейшую историю России был одобрен единогласно. Как сообщает «Интерфакс», в зале Думы не нашлось ни одного депутата, который решился воздержаться и нажать кнопку «против». Все 432 голоса были поданы «за».
Протекающая со скоростью спецоперации реформа, как ожидается, будет завершена к маю: Думе и Совету Федерации дано не больше трёх месяцев, чтобы окончательно утвердить законопроект. Всероссийское голосование – без статуса референдума! – намечено на 12 апреля. О последствиях можно почитать здесь. И это не околополитическое бла-бла-бла, а вполне объективный анализ квалифицированного юриста.
Ну что, довольны?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 24 января Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, фигурирующей в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает УНН. Круглосуточный домашний арест сменили ей на ночной домашний арест, Дугарь обязали находится дома в Новомосковском районе Днепропетровской области с 20.00 до 7.00. Мера пресечения действует до 8 февраля Суд обязал […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Independent — чтобы повысить надои, российским бурёнкам наденут очки виртуальной реальности / 27 ноября
- Полякова: Оля Полякова – самый дорогостоящий артист в Украине / 15 января
- Видео: Белоруссию опять переименовали / 25 ноября
- Возбуждено дело о покушении на главу района Воронежской области / 26 декабря
- Очевидец рассказал о спасении пассажиров упавшего в реку автобуса под Читой / 1 декабря
- Известно, почему китайцы живут так долго / 12 января
- Автоновости: Спорткар превратили в ёлковоз / 23 декабря
- Женщинам запретили посещать бассейн в спорткомплексе «Анжи Арена» в Дагестане / 21 января