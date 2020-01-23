Мнение: О возрождении славной традиции умершего Советского Союза

Кто там ностальгировал по безвременно распавшемуся #СССР? Кто желал его возрождения на рыночных условиях? Кто хотел вернуться в те годы, когда Солнце было ярче, трава зеленее, а над всем этим – единственно верное учение с его руководящей и направляющей силой, единственной партией, КПСС?

Можете радоваться…

Это всё возвращается. Пока что на уровне преемственности традиций и обрядов.

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект закона «О совершенствовании регулировния отдельных вопросов организации публичной власти». В лучших традициях съездов Советов проект самой масштабной конституционной реформы за всю новейшую историю России был одобрен единогласно. Как сообщает «Интерфакс», в зале Думы не нашлось ни одного депутата, который решился воздержаться и нажать кнопку «против». Все 432 голоса были поданы «за».

Протекающая со скоростью спецоперации реформа, как ожидается, будет завершена к маю: Думе и Совету Федерации дано не больше трёх месяцев, чтобы окончательно утвердить законопроект. Всероссийское голосование – без статуса референдума! – намечено на 12 апреля. О последствиях можно почитать здесь. И это не околополитическое бла-бла-бла, а вполне объективный анализ квалифицированного юриста.

Ну что, довольны?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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