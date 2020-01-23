Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин не вернет сына своей экс-возлюбленной Фрейе Зильбер

Дочь Марии Шукшиной Анна посетила передачу «На самом деле», где пояснила о своем отношении к бывшей невесте брата. По словам девушки, Макар Касаткин не отдаст сына Фрейе Зильбер.

Во время новогодних праздников экс-возлюбленная наследника Шукшиной вернулась в Санкт-Петербург и отдала малыша матери Макара Касаткина. После 3-месячной реабилитации и жизни в Барнауле Фрея Зильбер, как сказала ее родительница Нина Лупарева, решила наладить отношения с отцом мальчика. В студии телешоу многие посчитали, что девушка снова сорвалась и вернулась к употреблению запрещенных веществ. На программу пришла дочь Марии Шукшиной, которая ранее познакомилась с племянником и его матерью. Родственница артистки выступила против того, чтобы ребенка отдали бывшей партнерше ее брата. «Я считаю, что это правильно, потому что Макар и повзрослел, и поумнел, остепенился», — заявила наследница кинозвезды.

Как сказала дочь Шукшиной, сейчас малышу опасно находиться рядом с Зильбер. Редакторы продемонстрировали сюжеты, сделанные после лечения экс-невесты Касаткина. На кадрах она развлекалась с друзьями и вела себя невменяемо. Тетя малыша рассказала, что сейчас он живет с отцом и его новой супругой. Выяснилось, что актриса готова помогать молодой семье сына и обеспечивать ее.

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