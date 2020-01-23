В Роспотребнадзоре негативно отнеслись к препарату уральских ученых от коронавируса

Роспотребнадзор раскритиковал лекарство уральских ученых триазавирин, которое якобы может справиться с коронавирусом из Китая. Представители ведомства назвали препарат неуникальным.

По словам сотрудника Роспотребнадзора и доктора биологических наук Михаила Щелканова, триазавирин не стоит считать уникальным веществом, а его эффективность по отношению эпидемии могут продемонстрировать только лишь исследования в лаборатории. На эти слова отреагировали в руководстве фармацевтического завода «Медсинтез». Они попросили Щелканова предоставить подтверждение данных о неуникальности препарата. Отдельно отмечается факт взаимодействия с Минобороны и проверка триазавирина на различных вирусах, поэтому предложение уральских ученых задействовать препарат в случае необходимости складывается не на пустом месте. В это же время на предприятии готовы проверить изобретение в противоборстве с коронавирусом в лабораторных условиях.

Прежде в Уральском федеральном университете выступили с предложением в адрес Китая оказать помощь в борьбе с опасной эпидемией. Ученые уверены в эффективности указанного выше лекарства по отношению к РНК-вирусам. Над ним эксперты трудились больше трех десятков лет. К данному моменту на территории Поднебесной от заболевания умерли около двух десятков человек.

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